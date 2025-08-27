Reprodução/Globo Michel Teló apresenta seus maiores hits

Michel Teló, mentor do Estrela da Casa , animou os participantes da atração, além da plateia formada por influenciadores nessa terça-feira (26). A apresentação, repleta de sucessos do sertanejo, contou com uma performance ao lado do elenco do reality show musical.

Aconteceu de tudo, até mesmo uma coreografia com a turma toda do Estrela da Casa. O cantor relembrou o início de sua carreira e chegou a ser pego de surpresa com um "antes e depois". O músico também apresentou versões de hits de outros artistas.





A atração reuniu uma plateia de influenciadores e contou com a presença da ex-BBB Isabelle Nogueira, dos atores, Pedro Henrique Ferreira, que vive o Lucas em Dona de Mim, e Faiska Alves, que interpreta o Jeff na mesma trama.

Outros famosos que também estiveram presentes foram Isma, Rodrigo Apresentador, Caio Barbosa, Vittor, Bia Ben, Fipa, Vascão, Jeff Matias, Gabriel Nascimento.

O cantor apresentou-se ao lado dos participantes com hits como "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos. Logo cedo, no ensaio, Teló aproveitou o momento para elogiar as apresentações dos cantores durante a estreia da atração, na última segunda-feira (25).

Sucessos do cantor, como "Ai Se Eu Te Pego", não ficaram de fora da setlist. Lançada em 2011, a canção se tornou viral em todo o Brasil e, depois, no mundo inteiro. "Sou muito grato a essa música. Vivemos coisas inimagináveis por conta dessa canção" , declarou o mentor da atração musical.

Teló resolveu fazer versões sertanejas de músicas de sucesso, como "Metamorfose Ambulante", de Raul Seixas, e "Anna Júlia", da banda Los Hermanos.

A nova temporada do Estrela da Casa contará com uma Oficina Corporal, que colocou todo mundo para dançar a coreografia de "Fuzuê", música-tema da novela das sete, exibida entre 2023 e 2024.

Durante o show global, o cantor comentou sobre sua relação com a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, e como foi importante cantar lá no início de sua trajetória.

"O meu primeiro show em carreira solo, quando lancei meu projeto, foi em Barretos. Então, já fui abençoado! Foi muito especial, para mim, começar um projeto como esse na Festa do Peão de Barretos" , relembrou.