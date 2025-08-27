Reprodução: Instagram/@elianamichaelichen Eliana rebate críticas sobre o seu corpo

A apresentadora Eliana utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (26) para rebater comentários etaristas e críticas que recebe diariamente em suas publicações. Na web, ela expôs os comentários maldosos lado a lado, destacando a contradição entre eles.

Enquanto alguns seguidores criticam sua perda de peso, outros comentam sobre o suposto excesso de gordura localizada. Alguns incentivam procedimentos estéticos - pois, segundo eles, a contratada da Globo "precisaria". Outros, por sua vez, apontam um suposto excesso de plásticas no corpo da comunicadora.





As críticas também recaem sobre a idade da famosa, de 52 anos. No vídeo, Eliana ressalta que mensagens como essas não são construtivas e que ofensas virtuais não têm graça e dizem mais sobre quem as envia do que sobre quem as recebe.

"Vão falar do seu corpo, da sua aparência, das suas escolhas… sempre vão falar! Mas o que realmente importa é você: aprender a se amar, a se respeitar e a se orgulhar de quem é. Não é fácil, eu sei, mas, quando a gente se abraça de verdade, nada nos derruba! Vamos?" , escreveu na legenda.

Ao compartilhar os comentários em seu vídeo, Eliana mostra a discrepância entre eles e faz um desabafo. A estrela da Globo ressalta a importância da saúde mental e de não absorver comentários negativos.

"Gente, para tudo, a saúde mental agradece. Você nunca vai estar livre de críticas, tá? E, se for ouvir cada comentário, cada opinião contraditória que aparece por aqui, a gente vai acabar ficando maluca. O jeito é desapegar e entender que, muitas vezes, mensagens como essas - e outras - falam muito mais sobre quem as diz do que sobre quem as recebe" , enfatiza a comunicadora.

"Bora viver, porque crítica que não constrói nunca moveu ninguém!" , finaliza Eliana.

Eliana na Globo

Mãe de Arthur e Manoela, Eliana acumula mais de 30 anos de carreira e é recém-chegada na Globo. A apresentadora deve estrelar uma nova atração em 2026, com previsão de exibição aos domingos. Conforme o canal, o projeto está em fase de desenvolvimento.

Desde que assinou com a emissora dos Marinho, Eliana aceitou o desafio de comandar o Saia Justa, em agosto do ano passado. Depois, passou a comandar o programa do GNT Casa de Verão da Eliana, além de assumir a condução do The Masked Singer Brasil, no lugar de Ivete Sangalo.

Ao lado de Angélica e Xuxa Meneghel, Eliana também foi escalada para apresentar a próxima edição do Criança Esperança. As três já haviam feito muito sucesso juntas no programa, em uma participação especial em 2023 - mesmo quando a ex-apresentadora infantil ainda era contratada do SBT.