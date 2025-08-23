Reproduçao TV Globo Ana Clara Lima

Ana Clara Lima, de 28 anos, retorna à apresentação do "Estrela da Casa", reality musical da Rede Globo. Neste sábado (23), ela explica o que mudou da primeira temporada para esta da competição. A atração foi criticada no lançamento, teve baixos índices de audiência e demorou para ter a renovação anunciada.



"Ano passado a gente estava focado em realmente vê-los evoluindo mais do que eles já eram bons. Esse ano a gente pegou participantes que já estavam mais prontos, mais preparados, que já tinham uma carreira mais longa, que praticamente todos eles trabalham única e exclusivamente da música", disse no "É de Casa".





"Eles já eram guiados pelos profissionais que trabalham com a gente no programa, nossos produtores vocais, a Nina, que cuida da voz deles. Mas, assim, esse ano, ter o Michel ao lado deles, acho que faz muita diferença para eles se espelharem, num lugar que eles querem chegar", acrescentou, em referência à contratação de Michel Teló como mentor dos participantes.

Em seguida, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2018" ainda entregou detalhes de como tem sido a rotina de preparação para a estreia do segundo ano do "Estrela da Casa". Como é a titular da atração, ela está envolvida em várias partes do reality.

"O trabalho é muito legal e é incrível também a gente trabalhar com uma coisa que a gente ama. Eu sou realmente apaixonada por esse projeto. É um projeto que eu fico muito feliz quando ele chega. Mas acho que a gente precisa cuidar da gente, né? Eu mantenho minha academiazinha, minha aula de cerâmica", pontuou.

"Os sentimentos que a gente fica experimentando lá são completamente diferentes do que a gente tem aqui fora. Lógico que a situação sempre vai ser diferente. Cada pessoa encara de uma maneira, né? Mas, eu olho para eles e eu acho que a insegurança, que é um sentimento que atrapalha muita gente na nossa vida, é um dos mais latentes lá dentro", analisou.

Saiba mais

A nova temporada do "Estrela da Casa" estreia na segunda-feira (25), logo após "Vale Tudo", novela das nove adaptada por Manuela Dias e com direção de Paulo Silvestrini. A expectativa da Globo é que os bons índices do remake ajudem na audiência do reality.