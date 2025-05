Foto: Reprodução / Deezer Michel Teló

Após se destacar como um dos técnicos mais vitoriosos do extinto "The Voice Brasil", o sertanejo Michel Teló voltará às telinhas da Rede Globo. Dessa vez, o loiro foi contratado pela emissora para o "Estrela da Casa", reality musical apresentado por Ana Clara Lima.



O anúncio da contratação foi feito na última quarta-feira (28), durante o Rio2C, no Rio de Janeiro. Segundo o canal, ele será uma espécie de mentor que auxiliará os novos participantes nas dinâmicas da competição desta temporada, que será a primeira sem a direção de Boninho.





“Olha eu de volta ao mundo dos reality de música da TV Globo. Mas dessa vez não sou eu quem vai competir. Eu vou vir de mentor dessa galera que é talentosa demais da conta. Vou usar tudo que aprendi durante minha trajetória, minha carreira, pra gente revelar a nova estrela da música brasileira", declarou o artista, em vídeo exibido durante o painel.

Relembre

O "Estrela da Casa" não foi um sucesso de audiência, mas ficou marcado pelos convidados de peso que auxiliaram os participantes. Katy Perry, por exemplo, esteve na atração de forma presencial e interagiu com os competidores.

O reality foi criado após o encerramento do "The Voice Brasil", que terminou em 2023, sendo apresentado por Fátima Bernardes. Lucca se consagrou como vencedor e arrematou o prêmio de R$ 1 milhão, além de um contrato para gravar um disco com uma gravadora.