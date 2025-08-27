Reprodução Instagram @lachilindrina_oficial María Antonieta de las Nieves interpretou Chiquinha em "Chaves"

Eternizada na indústria televisiva internacional pelo papel de Chiquinha no seriado "Chaves", María Antonieta de las Nieves deixou uma legião de fãs preocupada na última terça-feira (26), quando a internação dela veio a público.



Após a repercussão do caso, que contou ainda com o movimento de várias bases de fãs enviando mensagens de apoio, a atriz usou as redes sociais para se pronunciar, tranquilizar os admiradores e atualizar o estado de saúde dela.





"Olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui, como de costume, estou fazendo as coisas que gosto de fazer. Quero dizer que estou passando bem, espero que vocês também estejam passando bem como eu. Obrigado, amo muito vocês, tchau”, disse ela.

Em seguida, María explicou que um quadro de desidratação motivou a internação dela. "Durante a turnê, tive uma forte desidratação que baixou o meu sódio, mas já estou em casa descansando e está tudo bem, graças a Deus”, completou.





Entenda

María Antonieta de las Nieves estava internada desde a última semana, porém a informação só veio à tona na terça-feira (26). Segundo a revista TVNotas, ela deu entrada no hospital na quarta-feira passada (20) e teria sido diagnosticada com deficiência de sódio associada a uma possível deterioração neurológica.

Antes disso, o estado de saúde dela já era repercutido na mídia mexicana. Isso porque, de acordo com o jornal El Tiempo, a atriz mostrava sinais de problemas recentemente, como em uma entrevista no Peru, na qual apresentou complicações para falar e engolir saliva.