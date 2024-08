Reprodução Diferentes protagonistas e interação com o público: as dinâmicas de Estrela da Casa

O Estrela da Casa estreia nesta segunda-feira (13) na Globo e promete um "reality raiz" com confinamento, música e papel importante do público. Com 14 participantes e apresentado por Ana Clara , o programa coroa o vencedor com R$500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e turnê pelo país.

Entenda a dinâmica do Estrela da Casa

Protagonistas

Toda semana três protagonistas ganham os títulos de Hitmaker, Estrela da Semana e Dono do Palco, que conquistam benefícios diferentes.

Na quarta-feira os cantores lançam um single do repertório e quem tiver a música mais ouvida se torna o Hitmaker, anunciado todo domingo por Ana Clara. A posição também dá o direito do vencedor em se apresentar no grande Festival e um presente dos fãs.

O posto de Estrela da Semana é conquistado através uma dinâmica de conhecimento do mundo da música. Às quintas-feiras, os participantes recebem a visita de profissionais da indústria musical, que apresentam um workshop. No final, eles participam de um desafio em grupo proposto pelos convidados. À noite, ao vivo, os vencedores da primeira etapa participam da Prova da Estrela de forma individual. O ganhador se torna o Estrela da Semana, fica imune, conquista uma vaga no Festival e indica dois participantes para a Batalha.

Nos finais de semana, os confinados disputam o título de Dono do Palco após participar de uma prova de diferentes habilidades. Quem ganhar conquista uma vaga no Festival, garante imunidade e indica um participante para a Batalha.

Festival, Batalha e Duelo

Na terça-feira, os competidores se apresentam no Festival, ao vivo e com plateia. Além dos protagonistas da semana, Estrela da Semana, Dono do Palco e Hitmaker, os três cantores que estão na reta de eliminação também participam.

Já na quinta, o Estrela da Semana indica dois participantes para a Batalha, ou seja, para a votação semanal em que o menos votado deixa a competição. Os dois indicados tem uma chance de se salvar por meio do Duelo, que acontece às sextas-feiras. Na disputa, eles escolhem uma música para apresentar ao vivo, mas sem plateia. Durante a apresentação, uma votação é aberta e decide quem escapa da Batalha.

No sábado, no programa ao vivo, o Dono do Palco indica alguém direto para a Batalha. Completa a terceira vaga, o participante mais votado pela casa durante o programa de domingo.

A última chance de conquistar o público antes da eliminação é a apresentação no Festival. Após o término da dinâmica, Ana Clara anuncia o eliminado da semana.

Jam Session

Os participantes terão a oportunidade de conversar com nomes consagrados na música através da Jam Session. À noite, o convidado faz um show ao vivo. Além disso, o Estrela da Semana poderá cantar com o convidado.

