Responsável pelas maiores atrocidades em "Êta Mundo Bom" (2016), Sandra voltará na sequência "Êta Mundo Melhor", escrita por Mauro Wilson e Walcyr Carrasco. A Rede Globo divulgou uma chamada com o retorno da vilã interpretada por Flávia Alessandra.
Assista:
"Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível... Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos", anunciou a emissora nesta segunda-feira (25).
Flávia Alessandra gravou poucas cenas no início do folhetim, cuja estreia ocorreu em 30 de junho. No capítulo 13, foi mostrado que a megera fugiu da cadeia e se mudou para a Bolívia. Desde então, ela estava afastada da telenovela.
Nos próximos capítulos, a irmã de Celso (Rainer Cadete) retornará. Ela estará fugindo de mais um crime cometido. Isso porque é a principal suspeita de ter envenenado um barão rico e tomado a fortuna dele.
Quando voltar ao Brasil, obviamente concentrará suas vilanias em Candinho (Sergio Guizé). Sandra não aceita ter ficado de fora da herança de Anastácia (Eliane Giardini) e fará de tudo para roubar o dinheiro do primo.
Convite
Durante participação no "É de Casa", Flávia Alessandra agradeceu o convite para reencarnar a vilã. "Quando veio o convite para reviver Sandra na continuação de uma novela que foi um baita sucesso e deliciosa de se fazer que foi 'Êta Mundo Bom!', na hora, falei 'estou dentro'. Não tinha nem lido capítulo, nem visto nada. Walcyr Carrasco mandou, eu já digo amém", contou.
"Eu sou uma atriz que amo fazer o que eu faço. Eu amo novela. É cultural, nosso, de você sair, de ter a troca com o público. Eu sempre gostei muito de fazer. Isso, inclusive, se tornou um problema na minha vida, porque eu emendava uma novela atrás da outra", acrescentou.
Saiba mais
Os capítulos iniciais de Êta Mundo Bom! serão assinados por Walcyr Carrasco, que, a partir do episódio 30, deixou a condução da novela nas mãos de Mauro Wilson, passando a atuar apenas como supervisor da trama.
A transição já era prevista, uma vez que Carrasco está focado na criação de uma nova sinopse para o horário nobre. A expectativa é que seu próximo trabalho na faixa das nove da Globo vá ao ar após "Três Graças", nova novela de Aguinaldo Silva que substituirá o remake de "Vale Tudo" em outubro.