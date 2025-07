Reprodução TV Globo/ Globoplay Flávia Alessandra no "É de Casa"

Flávia Alessandra, de 51 anos, passou por uma situação traumática ao interpretar uma das maiores vilãs da teledramatugia nacional: Cristina, de "Alma Gêmea" (2006). Neste sábado (5), ela contou que foi agredida por espectadores que não diferenciavam a atriz da personagem.



Durante participação no "É de Casa", atração matinal da Rede Globo, ela detalhou a situação. "Essa experiência foi muito assustadora para mim. A pessoa voou nos meus cabelos, puxando, xingando, gritando", recordou a esposa de Otaviano Costa.

Reprodução TV Globo/ Globoplay Flávia Alessandra como Cristina em "Alma Gêmea"

Segundo a intérprete, uma equipe de seguranças precisou intervir e levá-la para um hotel, onde ficou até que a situação se acalmasse. Mesmo assim, saiu pelos fundos, em uma van, para não ser vítima de ofensas e agressões físicas outra vez.

"Tinham alguns seguranças perto que me ajudaram. Mas essa pessoa [que agrediu] acaba incitando as outras também. De repente, estava rolando ali uma mini revolução, contra a Cristina. Eu fui para um hotel que tinha perto. Fiquei ali, e as pessoas na porta me esperando. Eu sai pelos fundos numa van, numa operação montada mesmo", explica.

Convite

Amante confessa do gênero telenovela, Flávia Alessandra reencarna a vilã Sandra, originalmente escrita para "Êta Mundo Bom!" (2016) e trazida outra vez para a continuação "Êta Mundo Melhor!" (2025). A atriz explica como se deu a escalação para a megera.





"Quando veio o convite para reviver Sandra na continuação de uma novela que foi um baita sucesso e deliciosa de se fazer que foi 'Êta Mundo Bom!', na hora, falei 'estou dentro'. Não tinha nem lido capítulo, nem visto nada. Walcyr Carrasco mandou, eu já digo amém. Ainda podendo trabalhar com a Amora Mautner, que eu era louca para poder trabalhar", afirmou.

"Eu sou uma atriz que amo fazer o que eu faço. Eu amo novela. É algo que é cultural nosso, de você sair, de ter a troca com o público. Eu sempre gostei muito de fazer. Isso, inclusive, se tornou um problema na minha vida, porque eu emendava uma novela atrás da outra", finalizou.

Entenda mudança da novela

Os primeiros capítulos de "Êta Mundo Melhor" ficarão a cargo de Walcyr Carrasco, que posteriormente passará o bastão para Mauro Wilson. Por volta do episódio 30, ele atuará apenas como supervisor da obra.

Isso acontece porque ele está concentrado no desenvolvimento de uma nova sinopse para o horário nobre. A expectativa é que seu retorno ao horário das nove ocorra após a exibição de “Três Graças”, próxima novela de Aguinaldo Silva que sucederá o remake de “Vale Tudo”.