Foto: Globo/Estevam Avellar Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes em "Três Graças"

Dirigida por Luiz Henrique Rios, e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, "Três Graças" teve as primeiras imagens divulgadas pela Rede Globo nesta quarta-feira (23). A próxima narrativa do horário nobre estreará na emissora em outubro, no lugar do remake de "Vale Tudo".



Foto: Globo/Estevam Avellar Trama será ambientada em São Paulo

As imagens mostram o trio de protagonistas que encabeçará a saga das nove. Tratam-se de Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, que interpretam, respectivamente, as mocinhas Lígia Maria das Graças, Gerluce Maria das Graças e Joélly Maria das Graças.





Todas enfrentam o mesmo dilema: a gravidez na adolescência. Além disso, lidam com as dificuldades de não contarem com o apoio dos respectivos pais na criação das bebês.

Foto: Globo/Estevam Avellar Mocinhas de "Três Graças" engravidam cedo

Os vilões da narrativa ficam a cargo de Fernanda Vasconcellos, Murilo Benício e Grazi Massafera. Enquanto Vasconcellos assume a megera Samira, Benício fica responsável pelo papel de Santiago. Arminda, a principal vilã, será defendida por Massafera.

A Globo se prepara para uma nova fase em sua programação: em outubro, "Vale Tudo" se despede da grade, abrindo espaço para "Três Graças", novela que ocupará o horário nobre no segundo semestre de 2025.

O elenco reúne nomes de peso como Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes, Xamã, Dira Paes, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera, Romulo Estrela, entre outros.