Flávia Alessandra e Otaviano Costa falam sobre mudanças na vida

Flávia Alessandra e Otaviano Costa falaram sobre as transformações que marcaram o relacionamento dos dois. Em entrevista ao podcast Meu Ritual, o casal revelou que já se mudou de casa sete vezes e que atualmente vive em um apartamento, após deixar uma mansão considerada difícil de manter.

A decisão foi tomada após uma viagem à Tailândia, que motivou uma reavaliação do estilo de vida e das prioridades profissionais e pessoais. Segundo Otaviano Costa, manter uma casa de grandes proporções exigia uma estrutura que já não se encaixa na rotina atual.

“A casa seria um problema agora pra gente, daquela proporção”, afirmou o apresentador. Flávia Alessandra complementou contando sobre o desejo de viver no exterior, ideia que pode se concretizar quando a filha mais nova, Olívia, estiver pronta para morar fora. “Eu vejo essa possibilidade para a gente”, declarou.

Filha tem postura mais conservadora

destacou que a busca constante por mudanças ajuda a manter a relação ativa. “A gente tem esse fluxo de montanha-russa, por isso a gente se mantém ativo. Se a gente se acomodasse…”, disse.

No bate-papo, Giulia Costa, filha mais velha de Flávia Alessandra, contou que adota postura mais conservadora e que foi até julgada pela mãe e pelo padrasto quando decidiu comprar um imóvel com o primeiro dinheiro que recebeu.