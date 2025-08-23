Reproduçao TV Globo Preta Gil homenageada em "Êta Mundo Melhor'

Escrita por Mauro Wilson e Walcyr Carrasco, "Êta Mundo Melhor" homenageou Preta Gil no capítulo deste sábado (23), exibido na Rede Globo. A cantora, compositora, empresária e atriz morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos.



Assista:

Que lindo! Preta Gil é homenageada no capítulo de #EtâMundoMelhor ❤️🥺 pic.twitter.com/PVHRfpKjQg — Brenno (@brenno__moura) August 23, 2025





Jeniffer Nascimento protagonizou a sequência. Na cena, a protagonista Dita, interpretada por ela, aparecia na rádio em que trabalha quando fez uma breve parada para admirar um quadro pendurado no estabelecimento.





Quem aparecia na foto era a cantora Preta Gil. A homenagem póstuma foi ideia de Amora Mautner, diretora artística do folhetim. A profissional era uma das amigas próximas da filha de Gilberto Gil e decidiu resgatar o legado dela no folhetim.

"No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto da Preta no lugar para fazer essa homenagem. A Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela, e com ela sempre, dentro de mim", diz Mautner.

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, os espectadores rasgaram elogios ao capítulo, destacando o cuidado na homenagem feita para Preta Gil.

"Que lindo!", escreveu um internauta na rede de Elon Musk. "A foto da Preta Gil em 'Etâ Mundo Melhor', que capricho de cena", acrescentou uma segunda. "Sensível e tão bonita a homenagem né?", completou ainda um terceiro.



Não é a única

Outra cena com Preta Gil também está prevista para ir ao ar no atual folhetim das seis da emissora. Esta segunda homenagem deve ser exibida no dia 30 de agosto. Na próxima cena, a cantora aparecerá como rosto de uma capa de revista.

Relembre

Um dia após a sua morte, Preta Gil foi honrada na abertura de "Vale Tudo", adaptada por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva. Ela não apenas deu voz ao icônico hit "Brasil", como também teve uma foto mostrada na ocasião.