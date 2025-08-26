Reprodução SBT Ratinho e Cariúcha

Cariúcha, de 41 anos, resolveu se manifestar publicamente sobre o envolvimento com João Augusto Liberato, de 23, o filho do apresentador Gugu(1959-2019). Na última segunda-feira (25), ela abordou o assunto durante participação no "Programa do Ratinho", no SBT.



"Você me mata de vergonha porque você anda pegando menor de idade! Isso daí, você vai para a cadeia. Eu vou te ver na cadeia. Usurpadora de menores", brincou o apresentador. "Não. Que isso", rebateu ela.





"Papa-anjo é papa-anjo", acrescentou Sérgio Mallandro, que também participava da atração noturna. "Você estava dando em cima do filho do Gugu. Eu vi. Você por acaso pegou o pintinho amarelinho?", indagou Ratinho. "Que isso. Para, gente", apelou a influenciadora.

Mais cedo, no "Fofocalizando", ela rasgou elogios aos beijos de João Augusto e frisou que os dois tinham muito em comum. Ela ainda ressaltou outras qualidades que o apresentador tem.

"Deixa eu falar só uma coisinha sobre o João Liberato. Além do beijo, que foi uma delícia, esse menino foi muito bem criado. Que menino humilde, muito simples", começou a apresentadora do "Fofocalizando".

"Nós conversamos sobre muitas coisas. Vocês acham que não temos nada em comum, porque são dois mundo diferentes, mas temos a simplicidade em comum", continuou Cariúcha. "Estou esperando o namoro", ironizou Cartolano.

Relembre

João Silva, filho de Faustão, promoveu uma grande festa para celebrar a contratação do SBT. O evento ocorreu no dia 21 e contou com a presença de vários famosos. Cariúcha e João Augusto Liberato foram alguns deles.

Não demorou para que fotos e vídeos da aproximação entre eles viralizassem nas plataformas de interação virtual. Um registro feito por Lucas Guimarães mostrava eles se beijando.

