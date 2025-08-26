Reprodução/TV Globo/@taisaraujo Taís Araujo terá série no Globoplay

A Globo marcou a grande estreia de Reencarne, sua primeira grande produção de terror, que será exibida no Globoplay. A série será protagonizada por Taís Araujo - atualmente no ar como Raquel, a mocinha de Vale Tudo - e Julia Dalavia.

Reencarne terá seus episódios liberados no dia 23 de outubro. A ideia é aproveitar a associação do mês com o Halloween, celebrado nesse período. A série está completamente gravada e editada desde o ano passado. A Raquel de Vale Tudo filmou a produção pouco antes de iniciar os trabalhos em Vale Tudo, no início de 2024.





A série foi escrita por Igor Verde, Elísio Lopes Jr., Amanda Jordão, Juan Jullian e Flávia Lacerda, com direção de Bruno Safadi. Ao todo, oito episódios serão disponibilizados ao público.

Na trama, Túlio (Welket Bunguê), um ex-policial recém-libertado após 20 anos preso por ter matado seu melhor amigo e colega de trabalho, Caio (Pedro Caetano), tem sua vida transformada quando Sandra (Julia Dalavia) aparece em sua porta alegando ser a reencarnação de Caio.

Enquanto isso, o cirurgião Feliciano (Henrique Diaz) busca desesperadamente salvar sua esposa, e a delegada Bárbara Lopes (Taís Araújo) assume a investigação de uma série de assassinatos que desafiam tudo em que ela acredita.

Além de Taís Araujo e Julia Dalavia, Reencarne conta com um elenco de peso, incluindo Enrique Diaz, Pedro Caetano, Simone Spoladore, Grace Passô, entre outros.