Reprodução Globo/ Globoplay/ Instagram @yeuxpapillon Gabz, Antonio Calloni e Isabelle Drummond

Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, "Coração Acelerado" conta com um elenco de peso. A começar pelo quarteto de protagonistas da narrativa: Isabelle Drummond, Gabz, Filipe Bragança e Isadora Cruz.





Após seis anos afastada das novelas, Drummond retorna como a mimada Naiane, influenciadora digital que vai ser uma verdadeira "pedra" no caminho de Agrado, esta interpretada por Cruz. As duas são apaixonadas por João Raul, papel de Bragança.

Reprodução @tvglobo/ @viversertanejonaglobo Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz

Já Gabz assumirá Duda, jovem batalhadora cujo maior sonho é seguir carreira como cantora. Este é o novo trabalho da atriz depois de ter protagonizado "Mania de Você", folhetim do horário nobre escrito por João Emanuel Carneiro.

Reprodução Globo/ Instagram - 15.8.2024 Gabz

Leandra Leal também estava longe do formato há alguns anos. "Império", exibida em 2015, havia sido o último folhetim dela. Agora, ela retorna como Zilá, mãe da vilã Naiane. A intérprete repete parceria com a autora Izabel de Oliveira, com quem trabalhou em "Cheias de Charme".

Reprodução Instagram @leandraleal Leandra Leal

Lázaro Ramos defenderia o grande vilão da narrativa, mas optou por migrar para o horário das seis, em "A Nobreza do Amor". Quem ficou com o papel dele foi Thomas Aquino, que vai emendar os trabalhos finais de "Vale Tudo" com a trama das sete.

Reproduçao TV Globo Thomas Aquino

Antonio Calloni, Diego Martins, Daniel de Oliveira, Marcos Caruso, Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy também estão no elenco. Ana Castela fará uma participação na fase inicial.

Foto: TV Globo Daniel de Oliveira





Lançamento

Com direção de Carlos Henrique Araujo, "Coração Acelerado" tem estreia prevista para janeiro de 2026, substituindo "Dona de Mim" na grade da Rede Globo. Artistas sertanejos são cotados para fazer aparições ao longo de todo o folhetim.



