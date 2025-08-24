Reprodução @tvglobo/ @viversertanejonaglobo Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz

Filipe Bragança, Isadora Cruz e Isabelle Drummond se reuniram neste domingo (24) para a Festa do Peão de Barretos. O trio de artistas contratado pela Globo protagonizará "Coração Acelerado", novela das sete com estreia prevista para janeiro de 2026.

Conhecido pelo mocinho Giovani, de "Elas por Elas" (2024), Filipe assumirá o cantor João Raul, o "mozão do Brasil". Ele despertará o amor da mocinha Agrado (Isadora Cruz), que tem o sonho de chegar ao estrelato através da música sertaneja.





Longe das novelas desde 2019, Isabelle Drummond quebra o jejum de sete anos e retorna às telinhas como uma vilã. Caberá a ela vivenciar Naiane, uma influenciadora digital que fará de tudo para ficar com João Raul e separá-lo de Agrado.

Além deles, a trama das sete é protagonizada por Gabz, que não esteve na Festa do Peão de Barretos. A artista, que roubou a cena como a protagonista Viola em "Mania de Você", interpretará Duda. A personagem formará uma dupla sertaneja com Agrado.

Escrita por Rosane Svartman e com direção de Allan Fiterman, "Dona de Mim", atual novela das sete da Rede Globo, deve terminar em janeiro de 2026, quando será substituída na grade pela narrativa "Coração Acelerado", que apostará no universo do sertanejo.

A obra é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. A dupla é experiente em tramas musicais. A primeira autora tem no currículo o sucesso "Cheias de Charme" e o folhetim "Verão 90". Já a segunda escreveu "Rock Story".

Além de Gabz, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, o elenco conta com Marcos Caruso, Daniel de Oliveira, Thomás Aquino, Luiz Henrique Nogueira e Leandra Leal. A direção fica a cargo de Carlos Henrique Araujo.