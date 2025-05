Foto: LÉO ROSÁRIO/TV GLOBO Núcleo principal de 'Dona de Mim'

Dirigida por Allan Fiterman, "Dona de Mim" traz Clara Moneke como a engraçada e batalhadora Leona. Após sofrer uma perda gestacional, a protagonista abandona o curso de publicidade e se separa de Marlon (Humberto Morais), com quem estava prestes a se casar antes da morte da filha.



Tony Ramos defende Abel. O personagem é casado com Filipa (Cláudia Abreu), que lidará com o transtorno de personalidade borderline (TPB). O casal enfrentará altos e baixos, essencialmente pelas discordâncias em relação à criação da arteira e brincalhona Sofia (Elis Cabral).





Juan Paiva e Rafael Vitti serão Samuel e Davi, filhos do veterano. Herdeiros da fábrica de lingeries Boaz, eles são o oposto um do outro. Enquanto Samu é responsável e apontado como sucessor do patriarca, o galã interpretado por Vitti passa o tempo todo flertando com as modelos que posam para a empresa.

Para piorar a situação, eles formarão um 'quadrado amoroso' no folhetim. Isso porque ambos se apaixonarão por Leona. A protagonista não superou o rompimento com Marlon, mas se verá caindo de amores não apenas pelo ex, como também pelos irmãos.

As vilanias da história ficam a cargo do trio formado por Marcello Novaes, Marcos Pasquim e Aline Borges, que dão vida, respectivamente, para Jaques, Ricardo e Tânia. Vanderson( Armando Babaioff) também aterrorizará o núcleo principal ao ir atrás de Sofia, filha biológica dele com Ellen (Camila Pitanga).

Escrita por Rosane Svartman, a trama tem nomes como Suely Franco, Bel Lima, Giovanna Lancellotti, Felipe Simas, Flora Camolese , Vilma Melo e mais no elenco; confira: