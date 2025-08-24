Reprodução Instagram @anacastelacantora Ana Castela se disfarçou em Barretos

Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais neste domingo (24) para contar aos fãs sobre uma atitude inusitada que resolveu tomar para não ser assediada pelos espectadores antes de fazer seu show da arena da Festa do Peão de Barretos.







A boiadeira, apelido pelo qual é chamada pelos admiradores, se disfarçou com uma calça e blusa de moletom. O intuito da cantora e compositora era passar despercebida, como se fosse uma das funcionárias da produção do evento.





A estratégia deu certo, já que a artista conseguiu transitar pelas áreas do espaço sem alarde. "Olha como eu vou", brincou ela na legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 16 milhões de seguidores.

Após surgir com as roupas básicas, a jovem mostrou qual era o look oficial do evento. Para subir ao palco, Castela optou por uma calça brilhante cravejada. O que chamou atenção do público foram os desenhos da peça: cavalos.

Ela ainda usou um cropped e um colete cravejado por cima. Um chapéu preto, além de pulseiras e brincos, foram outros acessórios escolhidos por ela para se apresentar na arena da Festa do Peão de Barretos.

Retorno

Vale lembrar que, após este domingo (24), Ana Castela retornará para Barretos. Isso porque a agenda da artista prevê a gravação de um DVD no município de São Paulo.

As filmagens devem ocorrer na próxima quinta-feira (28). O projeto gravado por ela é o "Herança Boiadeira - Rodeio". Sula Miranda e a dupla Lourenço e Lourival são alguns dos artistas confirmados como participações especiais.