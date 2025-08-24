Reprodução/Internet Ana Castela fará sua estreia como atriz em Coração Acelerado, nova novela da Globo

A Globo escalou Ana Castela para o elenco de Coração Acelerado, próxima novela das sete da emissora, com estreia prevista para janeiro de 2026. A cantora sertaneja fará sua estreia como atriz no folhetim escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A confirmação partiu da própria artista, durante transmissão ao vivo feita pela emissora na madrugada deste domingo (24), logo após seu show na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos (SP). “Eu tenho uma novidade: vou participar de uma novela”, anunciou Ana Castela.

Em seguida, em tom descontraído, completou: “Além de cantora, agora vou virar atriz”. Fenômeno da música sertaneja, a Boiadeira embarca agora em um novo desafio, marcando sua primeira experiência na teledramaturgia da Globo.

A artista admitiu que encara a mudança com empolgação e certo nervosismo. “É algo novo para mim, e eu estou muito feliz. Superdiferente ter que decorar texto ao invés de letra de música. Música é mais fácil... Já falei para o pessoal colocarem só umas palavrinhas ali no meio, para ficar fácil para mim”, brincou.

Nova novela da Globo

Apesar do tom leve, a jovem garantiu que está disposta a se dedicar intensamente ao novo papel. “É uma experiência totalmente diferente. Vou me dedicar ao máximo, porque é mais uma oportunidade que Deus me deu. Estou realizada”, declarou.

Coração Acelerado será exibida na faixa das 19h e substituirá Dona de Mim. A trama terá como pano de fundo o universo jovem, conectando redes sociais, relacionamentos e disputas por fama. A novela também marca o retorno de Isabelle Drummond como vilã e contará com Isadora Cruz e Filipe Bragança nos papéis principais.