Reprodução/Instagram/@angelicaksy Angélica apresenta nova atração no GNT

Angélica Ksycickis ganhará uma nova atração no Grupo Globo após uma série de entrevistas nos programas 50 & Tanto, com mulheres, e 50 & Uns, com homens. A apresentadora comandará um programa ao vivo no canal GNT, que abordará assuntos do momento.

A nova atração deve estrear ainda neste semestre. Angélica ao Vivo, no canal de notícias, não terá como objetivo somente entrevistar os convidados, mas também debater o assunto do dia selecionado.





Desde o início de 2025, o projeto está em desenvolvimento na emissora. Daniela Gleiser, principal responsável pelo Vídeo Game Especial dos 60 anos da TV Globo, será a nova diretora artística do programa. As informações são da Coluna Play.

Angélica também terá uma participação importante no Criança Esperança, marcado para 27 de outubro. Ela estará ao lado de Eliana Michaelichen e Xuxa Meneghel no palco, e as três irão comandar o show especial de 40 anos do programa. A reunião das três loiras fez grande sucesso em 2023.

Angélica voltou oficialmente para a Globo em 2023, para apresentar o 50 & Tanto, uma série especial de entrevistas com mulheres, em comemoração aos seus 50 anos. Depois, o formato foi adaptado para entrevistas com homens, no 50 & Uns.

O último projeto da apresentadora como contratada do canal foi Simples Assim (2020), uma atração que buscava refletir sobre temas relacionados ao comportamento. Porém, o programa não engrenou na audiência.

Depois de 24 anos na Globo, seu contrato não foi renovado. Em 2021, ela assinou com a HBO Max, plataforma em que apresentou o talk show Jornada Astral.

Sobre o Criança Esperança

O Criança Esperança é um projeto social criado em 1986 pela TV Globo , em parceria com a Unesco. Seu principal objetivo é angariar doações para apoiar crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade no Brasil. As doações financiam projetos em áreas como cultura, educação e inclusão.

Todos os anos, a campanha conta com um grande show exibido na Globo para incentivar o público a contribuir. A Unesco é responsável por administrar os recursos e selecionar os projetos que serão beneficiados.

Já passaram pela atração nomes como Roberto Aragão, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Titãs, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Sandy e Júnior, Paulinho da Viola, Daniela Mercury, Demônios da Garoa, Fundo de Quintal, Elba Ramalho, Dominguinhos, Elza Soares, dentre outros artistas.