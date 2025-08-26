Reprodução: TV Globo Tatá Werneck mostra uma carta que escreveu para Junior

Durante o Lady Night, programa de entrevistas do Multishow , exibido na última segunda-feira (25), Tata Werneck viveu um momento de grande emoção. A apresentadora recebeu a visita do cantor Junior, da dupla Sandy & Junior, e não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar sua infância como fã.

Tatá surpreendeu o cantor ao mostrar uma carta que escreveu para ele e sua irmã quando era mais jovem.





"Eu vou aproveitar e quero ler para você a carta que eu achei, que escrevi quando era criança. Não é a original, mas eu anotei no meu diário. O diário estava todo grudado com um pôster seu! Eu tenho esse diário até hoje... É um amor verdadeiro, tá?" , começou ela, visivelmente emocionada.

Na carta, escrita com a sinceridade típica da juventude, Tatá dizia:

"Junior, eu espero que você leia essa carta, mas, se não ler, quero que saiba que eu te amo. Não tenho dinheiro para entrar no show, fiquei pedindo para as pessoas na fila. Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz... ou, se eu não for atropelada por um carro. Te mandei uma foto minha, não repara na espinha. Sou atriz e espero, um dia, ter um programa na TV para te chamar como convidado e ler essa carta" , escreveu a apresentadora em cartinha enviada para o ídolo.

Sempre irreverente, Tata previu o futuro, na carta, enfatizou que poderia ser apresentadora e que iria entrevistar Junior, seu ídolo, o que de fato ocorreu na noite da última segunda-feira.

"Eu tenho certeza de que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer também de eu ser apresentadora e você ser convidado, e a gente se tornar amigo. Eu acredito na nossa família. É isso!" , findou.

Junior relembra perrengue financeiro na carreira

Em um papo descontraído, Junior relembrou momentos marcantes ao lado da irmã Sandy e revelou que nem tudo foi tão perfeito como muitos imaginavam. O cantor contou que, por muito tempo, não se preocupava com questões financeiras, deixando essa parte sob responsabilidade dos pais, Xororó e Noely.

"Eu só pensava em cantar, em fazer o show, em cumprir os compromissos. Meus pais sempre foram super responsáveis com o dinheiro que a gente ganhava. Meu pai estourou no ano em que minha irmã nasceu, então eu vivi todo esse processo. A gente tinha aquela coisa de: ‘Olha, o dinheiro de vocês está sendo bem guardado’. Na época, estavam investindo em gado na fazenda" , disse.

"Não foi tudo lisinho como as pessoas imaginam. Tivemos episódios conturbados na adolescência, algumas traições no caminho… Quando fui ver, estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo de novo" , completou.