Reprodução/Internet Xuxa, Eliana e Angélica voltam a se reunir no Criança Esperança

A Globo confirmou nesta quinta-feira (31) a data da edição comemorativa de 40 anos do Criança Esperança, que será exibida em 27 de outubro. O show beneficente será comandado por Xuxa, Eliana e Angélica, trio que marcou gerações na televisão brasileira. O anúncio foi feito ao vivo por Ana Maria Braga durante o Mais Você.

A edição de 2025 marcará a primeira vez em que as três assumem oficialmente a apresentação do programa. Em 2023, elas participaram de um número musical especial, mas Eliana ainda era contratada do SBT.

Na apresentação do programa da Globo, as três mesclaram hits marcantes das carreiras. Angélica cantou Vou de Táxi. Depois, Xuxa cantou Ilariê. Em seguida, Eliana interpretou a música Os Dedinhos. Depois, juntas, soltaram a voz com Lua de Cristal.

Segundo Ana Maria Braga, a edição docontará com “muitas surpresas e novidades”. "Essa grande festa de solidariedade, que você vai participar, vai ao ar no dia 27 de outubro aqui na Globo com muitas surpresas, novidades e um baita spoiler que eu vou dar agora. Quem vai apresentar esse show será três amigas minhas, Xuxa, Angélica e Eliana", disse a apresentadora da Globo.