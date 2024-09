Reprodução GNT Eliana

Eliana Michaelichen, de 51 anos, ganhou outro programa no Grupo Globo. Titular do “Saia Justa”, no GNT, a loira comandará outra atração no canal fechado. No entanto, dessa vez será apresentadora solo.



As informações são da coluna Play, do jornal “O Globo”. A ideia do formato é ser um especial de verão no qual a ex-contratada do SBT entrevistará convidados em um clima “leve” e com diversão, característicos de outros programas assumidos por ela.





Na líder em audiência, Eliana comandará duas atrações distintas. A primeiro é o “Vem Que Tem”, com estreia prevista para o dia 28 de novembro deste ano. Antes, já foi apresentado por Fabio Porchat, Tais Araujo e Juliana Paes.



Além do “Vem que Tem”, Eliana assume o reality musical de celebridades mascaradas, o “The Masked Singer Brasil”. A comunicadora substitui Ivete Sangalo, responsável pela apresentação das quatro primeiras temporadas na Globo.

