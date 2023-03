Murilo Couto

Um dos melhores humoristas de sua geração, Murilo Couto é um nome interessante, mas que também gera dúvida em relação ao seu conjunto de habilidades. Ele não tem uma forte conexão com o público jovem, não tem experiência como entrevistador e também não é um nome forte no aspecto comercial. Amigos da coluna que acompanharam as gravações dos pilotos relataram que teve uma forte pegada de humor na troca que ele teve com os convidados, porém pouca profundidade nas entrevistas e interação com a plateia.