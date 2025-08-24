TV Globo Naomi Campbell revela no Domingão que estudou com Cauã Reymond em Nova York

Naomi Campbell surpreendeu o público neste domingo (24) ao contar que estudou com Cauã Reymond em Nova York, antes da estreia do ator na televisão. A revelação aconteceu durante participação no Domingão com Huck , onde a modelo relembrou momentos marcantes da carreira e compartilhou a lembrança inusitada.

Naomi disse que conheceu Cauã em um curso de atuação em 2001, quando ambos eram alunos da professora Susan Patson. O encontro inesperado com o brasileiro rendeu uma das histórias mais comentadas da noite.

“ Nós estudamos juntos em 2001, em Nova York, com a Susan Patson. E eu não tinha visto ele por todos esses anos ”, contou Naomi. A modelo ainda revelou que voltou a encontrar o ator em um evento da Dolce & Gabbana, na Sardenha, no ano passado.

Naomi destacou a dedicação do colega de turma.

“ Ele era muito esforçado, eu tenho que dizer. Ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora ”, disse a top model.

Cauã Reymond, que estava no júri artístico do Dança dos Famosos , confirmou a história e acrescentou detalhes. Ele afirmou que conheceu Naomi pouco antes de estrear em Malhação , em 2002, quando interpretou o personagem Maumau.

“ Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava... E aí eu conhecia a Naomi lá. Fiquei sem falar com essa professora durante 20 anos. E ela, na verdade, foi quem me fez ator ”, declarou o galã.

O ator explicou que tudo começou com uma aula avulsa. A professora o incentivou a continuar, mas ele não tinha recursos para pagar. “ Ela falou: ‘Não, você não vai, vou te dar uma bolsa de estudos’ ”. Para se manter, Cauã estudava pela manhã e trabalhava na escola à tarde.

“ No ano passado, na Sardenha, encontrei a Naomi. A gente ficou em mesas próximas, eu fui falar com ela e ela ligou para a Susan, foi superemocionante. Eu sou muito grato ”, completou Cauã, emocionado com a lembrança.