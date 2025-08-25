Reprodução: SBT Nany People vence Show do Milhão

Nany People venceu o Show do Milhão Celebridades no último domingo (24), ao acertar uma pergunta que qualquer fã da Pixar - estúdio de animação do conglomerado Disney - responderia com facilidade. A atriz levou R$ 100 mil para casa após acertar, no chute, a resposta correta sobre Divertida Mente 2.

"Qual dessas emoções está presente na animação Divertida Mente 2, mas não aparecia no primeiro filme?" , perguntou Patrícia Abravanel. As opções no painel eram: Vergonha, Medo, Raiva e Alegria.





"Nossa..." , reagiu a artista. Nany ficaria com R$ 40 mil caso errasse, R$ 80 mil se decidisse parar, ou R$ 100 mil se acertasse a pergunta. "Teve o Divertida Mente 1... Tinham várias emoções. No 2, eles incluíram uma outra emoção. Qual seria?" , comentou Patrícia.

"É um pecado, mas não vi Divertida Mente 2" , confessou Nany. "Você tem as cartas. Pode ser a sorte de tirar três alternativas", sugeriu a apresentadora. "Alegria, será? Não... Não vi, não vou arriscar" , refletiu a atriz.

Patrícia então incentivou Nany a usar as cartas de ajuda. Ao tirar a carta número 2, duas alternativas foram eliminadas, restando somente Vergonha e Medo.

"Será que é Vergonha? Gente, pelo amor de Deus, seja o que Deus quiser. Eu não mostraria a vergonha... Vou chutar" , decidiu.

Ao acertar, Nany comemorou bastante e decidiu não arriscar na pergunta seguinte, que valia R$ 200 mil. A pergunta era: "A cor rosa do sal do Himalaia se deve principalmente à presença de: magnésio, potássio, ferro ou cálcio?" .

Nany People agradece ao SBT nas redes sociais

Bastante emocionada, a atriz Nany People fez uma verdadeira declaração ao SBT. Em suas redes sociais, a participante do Show do Milhão postou toda sua gratidão ao canal.

Confira a nota na íntegra logo abaixo:

“Hoje escrevo com o coração transbordando de emoção e gratidão. Foi nesta casa tão querida que o Brasil me conheceu, através da inesquecível Hebe Camargo, e depois por tantos outros programas e artistas que sempre me acolheram com respeito, carinho e generosidade.

Cada vez que piso nesse palco, sinto a força de uma história que se construiu com afeto e verdade.

Na noite de ontem, domingo, ao vencer o Show do Milhão Celebridades, vivi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória. Não foi apenas uma conquista pessoal, mas um símbolo de como a vida pode ser surpreendente e generosa quando acreditamos nos nossos sonhos e nunca desistimos de ser quem somos.

Meu carinho especial à querida Patrícia Abravanel, pela condução tão humana e iluminada; à ‘bancada de universitários’ tão querida e conectada; a toda a produção maravilhosa; e ao público carinhoso, que fez desse episódio o mais assistido da televisão brasileira no domingo. Vocês transformaram esse instante em algo eterno na minha memória e no meu coração.

Ao SBT, minha eterna gratidão por me apresentar ao Brasil e por sempre me fazer sentir em casa. Essa vitória é nossa, é da arte, é do respeito, é da alegria que essa emissora leva para milhões de lares todos os dias".