Ex-contratado do SBT, Hermano Henning foi contratado pela TV Notícias Agrícolas, canal digital especializado no setor do agronegócio. Ele vai comandar o Jornal Notícias Agrícolas, principal noticiário da emissora, com estreia prevista para a próxima semana.Ex-apresentador do Jornal do SBT e ex-correspondente da Globo na Europa nos anos 1990, Hermano Henning atualmente também apresenta o Brasil News, na Rede Brasil. A nova aposta no jornalismo rural foi motivada pela relevância crescente do setor no país.
“O agronegócio no Brasil se transformou numa fonte inesgotável de notícias. Informações que interessam um número cada vez maior de pessoas”, afirmou. “Vamos encarar esse trabalho com muita vontade. Há um bom espaço a ser explorado. O agronegócio é grande e notável. Nele, sobra espaço para quem se entusiasma com seus desafios”, disse Hermano Henning ao justificar sua escolha.
“Temos diversos formatos e produtos, inclusive esportes e rodeios aos finais de semana, iniciando com Barretos agora em agosto, isso para atender esse grande mercado, que representa aproximadamente 30% do PIB nacional”, disse Marcus Malagoni, sócio e vice-presidente do Notícias Agrícolas.
Não é a primeira vez
Essa será a segunda experiência do jornalista com uma emissora voltada ao campo. No passado, ele apresentou o programa Horse Brasil, exibido inicialmente pelo Canal do Boi e depois transmitido pelo Canal Rural.