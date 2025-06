Reprodução/SBT Patricia Abravanel comanda o Show do Milhão





O Show do Milhão teve mais uma edição neste domingo (30), no Programa Silvio Santos. A atração, apresentada por Patricia Abravanel, contou com diversos participantes no jogo de perguntas e respostas que valem até R$ 1 milhão.

Na atração do SBT , a cada pergunta o nível vai aumentando, e as chances de ganhar a bolada em dinheiro vão ficando mais escassas. Porém, o programa conta com ajudas e dicas que auxiliam os participantes a irem mais longe.

Em uma desses suportes especiais, o participante chamado Raphael solicitou auxílio dos universitários para responder a uma questão. A pergunta feita por Patricia Abravanel foi:



"Em qual continente vive o bichinho nada fofo chamado Diabo-da-Tasmânia?."

Raphael contou com a ajuda de três universitários, que tinham como alternativas os continentes: Oceania, Ásia, Europa e África. No entanto, a equipe de acadêmicos ficou em dúvida entre duas alternativas: a 2 e a 4, que representavam Ásia e África, respectivamente.





Participante desiste e leva para casa R$ 30 mil

Com a ajuda dos Universitários, Raphael resolveu tirar a dúvida sobre a pergunta.

No entanto, todos erraram a questão. Mariana, a primeira a ser consultada, opinou. "Eu iria na África ou Ásia, mas não tenho certeza."

Cesar, também entre os universitários, opinou:

"Eu iria na África ou Ásia, mas não tenho certeza", frisou.

Quando indagada, Ariadne também concordou com os colegas:

" Eu também fico entre a Ásia e a África."

Raphael afirmou ter "quase certeza" de que a resposta certa seria África, mas, como estava em dúvida, resolveu parar. Assim, o participante desistiu da pergunta e levou para casa o prêmio de R$ 30 mil, abrindo mão da chance de ganhar R$ 1 milhão.





Mas qual seria a alternativa correta no Show do Milhão?

O Show do Milhão se referiu ao diabo-da-Tasmânia como "bichinho nada fofo" — e é verdade. Ele é conhecido por sua força e comportamento extremamente agressivo. Trata-se de um marsupial nativo da ilha da Tasmânia, um estado insular da Austrália.

A Tasmânia é uma ilha localizada a cerca de 240 km do continente australiano. Conta com muitas paisagens naturais e florestas, sendo o habitat natural do diabo-da-Tasmânia. A ilha é amplamente conhecida por sua fauna e flora exóticas.

Portanto, a resposta correta seria a alternativa 1: Oceania, já que a Austrália pertence a esse continente.

Revolta do público

A resposta dada pelos universitários causou revolta entre o público. "Os universitários hoje estão precisando recorrer aos universitários" , disse uma. "Antigamente os universitários eram bem melhores!" , exclamou outro.