Reprodução/@evelineponcio/NSC TV Douglas Márcio e Eveline Poncio apresentam o Bom Dia SC





















Os apresentadores Douglas Márcio e Eveline Poncio passaram por um momento inusitado na manhã desta segunda-feira (25). Enquanto iniciavam o Bom Dia Santa Catarina, da NSC TV, principal telejornal matutino do estado, a jornalista Eveline acabou se confundindo no jogo de palavras e mencionou a atração infantil do SBT.

"No Globoplay, aí no seu celular, é o "Bom Dia Companhia' (sic) que está no ar. A gente conta com a sua companhia no café da manhã. O Bom Dia & Companhia ficou no passado", disse a apresentadora em referência a atração da emissora de Silvio Santos (1930-2024).





"Exatamente, era em outro canal, inclusive" , reforçou Douglas Márcio auxiliando a colega de atração. "Nós estamos no ar" , repetiu Evelin, rindo após a situação.

Nas redes sociais, os usuários não deixaram barato o acontecimento e riram bastante sobre o ocorrido. "Divulgação pesadíssima do Bom Dia & Cia com Patati & Patatá" , disse um. " O sangue SBTista dela gritando. Eu amo" , brincou outra.

O Bom Dia & Companhia é o principal produto infantil da televisão brasileira. A atração estreou em 1993, e esteve presente na infância de milhares de brasileiros. Desenhos como Tom & Jerry, Super Choque, Thundercats, X-Men Evolution, foram alguns desenhos exibidos na atração.

O programa que começou com Eliana, contou com nomes como Jackeline Petckovic, Yudi & Priscila, Maisa, Silvia Abravanel. Atualmente, retornou ao ar sob comando da dupla infantil Patati & Patatá, a atração é exibida logo após o jornalístico SBT Manhã, com uma hora de duração nas manhãs brasileiras. Sendo um dos únicos do gênero indo ao ar diariamente.

Sobre a NSC TV

A NSC TV (Nossa Santa Catarina) é uma emissora de televisão sediada em Florianópolis, Santa Catarina, e afiliada à Rede Globo. Possui seis emissoras próprias, cobrindo todo o estado.

Entre os anos de 1979 e 2016, esses canais faziam parte da RBS TV, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que vendeu todos os veículos do Grupo RBS em Santa Catarina para o Grupo NC.

A emissora passou por uma fase de transição e chegou a realizar uma votação popular para escolher o nome da nova rede. Ela foi fundada oficialmente em 15 de agosto de 2017, dando origem ao grupo de comunicação homônimo, NSC Comunicação.