Reprodução: TV Globo Deborah Bloch é Odete Roitman em Vale Tudo

A novela Vale Tudo está caminhando para um dos momentos mais icônicos de sua exibição. A Globo irá gravar mais de dez finais diferentes para a morte da vilã Odete Roitman, vivida por Débora Bloch no remake assinado por Manuela Dias.

A estratégia é semelhante com o que a consagrou na versão original, exibida em 1988. Porém, apenas cinco desses finais serão editados, e a escolha do oficial será feita em sigilo, a fim de manter o mistério do último capítulo.





Entre as versões, o que chama a atenção é uma alternativa inédita: Odete não morreria - ela forjaria o próprio assassinato, mataria Marco Aurélio (Alexandre Nero) e fugiria do Brasil com César (Cauã Reymond). Antes de desaparecer, recriaria a cena emblemática mandando uma banana para o país. As informações são do jornalista André Romano.

Globo se prepara para Três Graças

A emissora está preparando tudo para a próxima novela das 21h, Três Graças. O folhetim gira em torno da personagem de Dira Paes, Lígia, que será muito prejudicada ao receber medicamentos falsificados distribuídos pela fundação de Santiago Ferretti, vivido por Murilo Benício.

A atriz Sophie Charlote vai interpretar, Gerluce, e ela vai lutar por justiça para todas as vítimas do vilão na novela e elaborará um plano para roubar toda a fortuna escondida numa estátua na casa da amante de Santiago, Amarinda (Grazi Massafera).

O policial Paulinho (Rômulo Estrela) passará a investigar o crime e se apaixonará por Gerluce, sem saber que ela está por trás de tudo.

Também estarão no elenco Andréia Horta, como Zenilda, esposa de Santiago; Arlete Salles, como Josefa, mãe de Amarinda; Paulo Mendes, como Raul, filho da vilã; e Marcos Palmeira, escalado para interpretar o pai de Gerluce.

Miguel Falabella fará Kasper, um homem muito rico e gay que tem uma filha adotiva, vivida por Mell Muzzillo, e uma sobrinha interpretada por Daphne Bozaski.

Rejane Faria, Juliana Alves, Otavio Müller e Augusto Madeira ficarão responsáveis pela parte humorística do enredo. Também participarão nomes como Enrique Diaz, Carla Marins, Guthierry Sotero, entre outros.

A trama será ambientada na Brasilândia e na Aclimação, em São Paulo. Inicialmente, o enredo se passaria no Rio de Janeiro, mas a direção da Globo optou pela mudança.

A estreia está prevista para outubro, substituindo Vale Tudo.