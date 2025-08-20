Reprodução: TV Globo Carmo Dalla Vecchia e Kaysar no Encontro





































O ator Carmo Dalla Vecchia participou do Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira (20). O artista contou sobre a rotina de ser pai, além das brincadeiras que faz na internet com seu melhor amigo, o ex-BBB Kaysar.

Kaysar e Carmo sempre surgem juntos em vídeos de humor e, muitas vezes, brincam sobre "serem um casal". Porém, tudo passa de puro entretenimento. Carmo é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro e os dois estão juntos há 18 anos.





Então, Kaysar participou do Encontro com Patrícia e resolveu fazer uma grande homenagem ao amigo. Carmo Dalla Vecchia comemora mais um ano de vida na próxima quinta-feira, 21.

"Ele é maravilhoso, eu encontro com ele amanhã. Bom dia a todo mundo, aqui é o Kaysar, hoje ao seu lado tem o Carmo! Carmo, você sabe que entre nós existe algo além de amizade, confiança, carinho e amor" , disse o ator em depoimento ao grande parceiro.

"É um amor que não precisa explicar, porque a gente sente no olhar, na risada e até no silêncio. O amor aqui tá dando ciúmes até nas novelas da Globo. Falando nisso, nós precisamos fazer um papel juntos, e vai ser o maior sucesso do mundo. Tá na hora, né?! Patrícia, fala alguma coisa aí, ou plateia, a gente poderia fazer um papel maravilhoso, estamos juntos" , finalizou o famoso pedindo para atuar com Carmo num próximo folhetim.

Então, Carmo Dalla Vecchia frisou sobre o grande carinho que sente por Kaysar e revela que, na primeira vez que o ator foi em sua casa, levou um buquê de flores para ele, o deixando bastante encantado com o gesto de amizade.

"Eu fiz duas novelas com o Kaysar, e ele é uma das pessoas mais gentis de alma. Ele é gente boníssima. A primeira vez que convidei ele para minha casa, ele levou flores. Aí eu disse: menino, se eu não fosse casado, eu pensaria. Ele é fofo demais" , finalizou emocionado celebrando a amizade com Kaysar.

Por fim, Patrícia Poeta encerra sua atração, entregando ao Mais Você, incentivando a plateia para cantar os parabéns para o ator global, que reage emocionado com a homenagem.