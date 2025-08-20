Reprodução/Instagram Raul Gil rompe silêncio sobre briga com filha e neta

O apresentador Raul Gil utilizou as redes sociais para comentar a polêmica envolvendo sua filha, Nanci, e a neta, Raquel. O desentendimento familiar ganhou repercussão depois que Raquel publicou um vídeo afirmando ter recebido uma ordem extrajudicial para não expor assuntos pessoais da família.

Na gravação, Raul Gil disse lamentar as declarações feitas por Nanci e Raquel, mas ressaltou que sempre procurou dar suporte financeiro e emocional às duas.

“Minha filha nunca passou necessidade, nem minha neta. Todas as viagens que elas fizeram, eu patrocinei. Londres, Japão, Coreia... Sempre cuidei com o maior carinho”, declarou.

O apresentador recordou momentos marcantes da vida da filha e destacou sua dedicação.

“Quando ela completou 15 anos, fiz uma grande festa com muitos artistas. Acompanhei sua carreira na televisão, e nunca deixei que enfrentasse dificuldades” , afirmou.

Fé e reconciliação

Apesar das críticas recebidas, Raul Gil disse que mantém sua postura de fé e busca pela reconciliação.

“Se elas falaram de mim, o que posso fazer? Eu oro por elas todos os dias. Leio a Bíblia há mais de 20 anos. Minha fé em Deus e em Nossa Senhora da Aparecida é o que me fortalece”, disse.

O comunicador ainda fez um apelo público à filha e à neta: “Se puderem se retratar, eu agradeço de coração. São milhões de pessoas me condenando sem conhecer a verdade. Vocês sabem o quanto eu trabalhei e lutei”.

Resposta a críticas

Raul Gil também abordou uma das falas atribuídas a ele por familiares.

"Nunca mandei você lavar louça. Eu mesmo lavei muita louça na vida e sempre disse: graças a Deus que temos louça para lavar, porque isso significa que temos comida” , comentou.

No vídeo, o apresentador também mencionou o apoio que recebe do filho, Raul Gil Júnior, diretor de seus programas há mais de quatro décadas.

“Meu filho está comigo há 40 anos. Considero que juntos construímos um dos maiores programas da televisão brasileira. Saí do ar por causa da idade, mas vou voltar. Em breve, vem aí o programa Raul Gil ”, anunciou.

O que disse Raquel Gil

A neta, Raquel, havia utilizado as redes sociais dias antes para criticar a suposta medida judicial que, segundo ela, a impede de falar sobre a família.

“Recebemos uma ordem extrajudicial do meu tio. Não podemos falar nada da família na qual nascemos e crescemos, da qual supostamente fazemos parte. Nossa história foi acompanhada pela imprensa e por todos que testemunharam nossas conquistas e dificuldades”, afirmou.

Ela ainda reforçou o vínculo familiar: “Não podemos mudar nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos”.