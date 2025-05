Reprodução/Instagram Janine Borba

A jornalista e ex-âncora da Record Janine Borba compartilhou nas redes sociais um relato assustador sobre uma tentativa de golpe que quase a levou a um prejuízo de R$ 28 mil. O ocorrido serviu como um alerta para os seguidores sobre os métodos cada vez mais elaborados utilizados por criminosos.

Como o golpe aconteceu

Janine recebeu uma ligação de alguém que se identificou como funcionário de uma floricultura conhecida, informando que havia um pedido de flores para ser entregue em seu endereço. O suposto atendente explicou que a primeira tentativa de entrega havia falhado devido a um erro no número da casa e que, para refazer a entrega, seria necessário pagar uma taxa de R$ 7.

Ao autorizar o envio, um motoboy chegou à residência da jornalista com um pacote. Ao tentar pagar a taxa com cartão de débito, Janine recebeu uma mensagem de erro incomum. O entregador insistiu para que ela tentasse novamente, mas, desconfiada, ela optou por outras formas de pagamento.

"Tentei no QR Code e também não deu certo. Quando ofereci dinheiro vivo, o motoboy recusou. Nesse momento, o suposto funcionário da floricultura me ligou novamente, nervoso, perguntando sobre o pagamento", contou Janine.





A fraude revelada

Assim que o motoboy deixou o local sem concluir a entrega, Janine recebeu uma mensagem do banco questionando uma tentativa de compra no valor de R$ 28 mil. "Foi quando percebi que era um golpe. Bloqueei o cartão imediatamente e entrei em contato com minha gerente, que confirmou a tentativa de fraude", explicou.

A jornalista destacou que os criminosos tinham informações pessoais, como seu endereço e a data de seu aniversário, o que tornou o golpe mais convincente. "A gente nunca imagina que está sendo vítima de algo assim até que acontece", disse.

Alerta aos seguidores

Janine usou sua experiência para alertar os seguidores sobre a importância de redobrar a atenção com ligações e cobranças suspeitas. "Os golpistas estão cada vez mais criativos. Não confiem em mensagens ou entregadores que insistem em formas de pagamento não convencionais", recomendou.

Ela também elogiou a rápida ação do banco, que impediu a transação fraudulenta. "Felizmente não tive prejuízo, mas poderia ter sido diferente. Fiquem atentos!", finalizou.