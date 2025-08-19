Reprodução/Internet Em meio à reforma, Globo transforma casas de telespectadores em estúdio

A RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, anunciou uma mudança temporária na produção de seus programas locais. A partir do fim deste mês, o Jornal do Almoço e o Globo Esporte regional serão apresentados diretamente da casa de telespectadores. A decisão foi tomada para viabilizar uma reforma estrutural nos estúdios da emissora em Porto Alegre.

A novidade foi comunicada ao público durante a edição de segunda-feira (18) do, pelos apresentadores Cristina Ranzolin e Marco Matos. “Essa nossa casa aqui, o nosso estúdio, como toda casa, vai passar por uma reforma. Não vai ser para fazer um novo cenário, é reforma na estrutura mesmo”, explicou a jornalista.

A solução encontrada pela equipe da afiliada dafoi usar as casas do público como cenário. “A partir do fim do mês nós vamos apresentar o JA aí da sua casa. Cada dia no sofá de um dos nossos telespectadores”, afirmou a âncora. A iniciativa pretende manter a proximidade com os gaúchos e aproveitar o período de obras para reforçar a presença comunitária.

Marco Matos reforçou o propósito da ação. “A gente poderia até ir para algum dos nossos outros estúdios, mas para aproveitar esse momento de melhorias aqui, no nosso prédio, ainda ficar bem mais pertinho de quem está com a gente todos os dias, a gente vai fazer isso”, disse o jornalista da