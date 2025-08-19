Reprodução/TV Globo Lívia Andrade comenta sobre momentos com Silvio Santos





















A apresentadora Lívia Andrade foi a grande convidada pelo Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira (19). A contratada da Globo falou sobre sua chegada na emissora carioca, além de sua relação com Silvio Santos (1930-2024). Lívia foi contratada do SBT por 20 anos.

"Eu consegui. Eu tive a oportunidade de me despedir do Silvio Santos. Porque, quando eu saí do SBT - ainda durante a pandemia - o Silvio já não estava mais presente. E eu tinha um combinado com ele. Era um trato que surgiu das nossas conversas no camarim. A gente conversava muito, e eu havia combinado com ele que, enquanto ele estivesse lá, eu também estaria" , contou.





"E aí, quando eu decidi sair, pensei: 'Pontinhos sem Silvio, pra mim não dá'. Então resolvi sair. Um dia, eu sonhei com ele. Fui ao salão, e ele também foi ao salão. Eu estava arrumando o cabelo e falei: 'Sonhei com o Silvio... Tô com saudade dele'. Fiquei muito triste por não ter conseguido me despedir, por não ter podido agradecer a ele. E aí, de repente, chegou uma pessoa e disse: 'Lívia, tem uma pessoa lá embaixo que quer falar com você'" , continuou.

A apresentadora revelou que teve um encontro inusitado com o dono do SBT, enquanto estava num salão de beleza. Lívia frisou que agradeceu ao apresentador, por toda a oportunidade que teve na emissora.

"Desci. Entrei no espaço dos homens e ele estava lá, sentado - de um jeito que é raro ver o Silvio. Ele é extremamente vaidoso. Me desculpa usar o 'é', mas pra mim ele é, e nunca será foi. Aí, ele tinha esquecido uma parte da dentadura... Foi uma imagem que eu nunca tinha visto. Eu estava de máscara, e ele falou: 'Tira essa máscara... você tá feia, hein'. Eu respondi: 'Você também'. E rimos bastante" , revelou.

Em suma, Lívia relatou que Silvio Santos fez uma retrospectiva sobre as atrações em que ela apresentou no SBT, os contratos e salários que ganhou enquanto esteve na emissora, o que a deixou bastante emocionada.

"Depois, ele começou a fazer uma linha do tempo de todos os aumentos que me deram, de quanto eu ganhava... E eu agradeci. Falei tudo o que precisava dizer. Porque sentimento é intransferível. E a minha gratidão é por ele. Eu aprendi tudo com ele. Ele me deu a oportunidade de me desenvolver ali, dentro da emissora" , disse a famosa, reforçando sua eterna gratidão ao eterno dono do Baú.