Lívia Andrade reflete sobre pouso forçado





Na última quinta-feira (29), o avião particular que transportava a apresentadora Lívia Andrade, seu marido Marcos Araújo e o DJ norte-americano Kevin Brauer apresentou falha no trem de pouso ao se aproximar de São Paulo, vindo de Goiânia.

A aeronave precisou sobrevoar a região por cerca de 40 minutos antes de realizar um pouso de emergência bem-sucedido no aeroporto de Jundiaí, localizado a 60 km da capital paulista.

Lívia Andrade revelou ao Fantástico que, durante a tensão, chegou a usar o celular para se despedir do irmão, Alan.

"Como a gente estava voando baixo, o sinal do telefone começou a funcionar. Nesse momento, comecei a mandar mensagem pro meu irmão. Falei: 'Alan, a gente não tá conseguindo pousar. Reza pela gente, por favor. Pede pra mãe rezar também'. Aí ele respondeu: 'Calma, vai dar tudo certo'. Se fosse a minha hora, eu entregaria a minha vida. Agradeci a Deus por tudo e pedi: 'Cuida da minha mãe, do meu irmão...'. Depois, agradeci minha mãe por tudo que ela me deu, pela força, por ter me criado desse jeito."

Ela afirmou que, graças à mãe, sentiu-se preparada para o momento.

Procedimentos de segurança

A manobra de emergência exigia que o avião queimasse combustível antes de tentar pousar, medida padrão para reduzir o risco de explosão.

A decisão da tripulação foi seguir para Jundiaí, onde equipes de resgate já aguardavam.

Às 19h37, o pouso foi realizado com sucesso após o trem de pouso ser acionado manualmente.

"A gente vai pousar. Pousamos. Tocamos o chão. Deu um alívio tão grande", recordou Lívia.

A bordo também estavam a piloto Nayane Porto e o copiloto Neto Lima.





Lições após o susto

Após o incidente, Lívia Andrade publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio dos fãs: "Parabéns pra gente, nascemos de novo! Temos um dia em comum de aniversário agora".

Ela também refletiu sobre a experiência. "Quero viver mais intensamente, resolver as coisas com mais agilidade. Tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. E é o que a gente menos tem", disse ao Fantástico.