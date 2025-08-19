Reprodução: TV Globo Rodrigo Faro diz se ficaria com o Caldeirão com Mion

Rodrigo Faro, de 51 anos, fez uma participação no programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck, na noite da última segunda-feira (18). O apresentador, que atualmente está na Dança dos Famosos, foi "pego no pulo" quando a apresentadora perguntou se ele "pegaria o Caldeirão com Mion". Sendo assim, ele passou pelo detector de mentiras.

“Pegaria o Caldeirão do Mion?”, indagou Werneck.

“Não, de jeito nenhum”, garantiu Faro.

Hector?” , perguntou Tatá a Hector Bolígrafo (Jorge Maria), responsável por operar a máquina.

“Ele mente” , disse o profissional.

"Aí, agora sim! Pego no pulo do gato! Cuidado, Mion, com seus tênis de ponto de encontro, falando como um adolescente e se vestindo mal. Vem Rodrigo Faro aí e te passa a perna" , brincou a entrevistadora.





Durante a atração, Rodrigo também comentou sobre sua saída da Record, no ano passado, após 16 anos na emissora.

“Cara, foi assim: o ano passado foi o mais difícil da minha vida, com tudo o que aconteceu com a Vera. A partir dali, tudo perdeu a importância. Eu só queria cuidar da minha esposa, curar a minha esposa, e parei de me dedicar ao programa" , disse.

"E, naquele momento, não era sobre o apresentador que estava abandonando seu público, mas sobre o marido que precisava cuidar da coisa mais importante que ele tinha aqui na Terra, que era sua esposa. Eu não sei se vou ter algum programa meu em outra emissora, mas eu sei que vou ter minha esposa comigo até o final da vida" , finalizou o apresentador emocionado.

Marcos Mion não apresentará o Criança Esperança

O apresentador Marcos Mion não estará à frente do Criança Esperança 2025, projeto da TV Globo que visa ajudar crianças de todo o país. Em sua 40ª edição, marcada para o dia 27 de outubro, o programa contará com a apresentação de Xuxa, Eliana e Angélica.

A mudança faz parte de uma reestruturação dos projetos da emissora. Em 2024, Marcos Mion apresentou a atração pelo terceiro ano consecutivo.

Ao escalar Xuxa, Angélica e Eliana, o programa de 2025 aposta na nostalgia e na curiosidade do público. No Criança Esperança 2023, a reunião do trio foi muito aclamada e considerada um dos principais momentos da noite.

As ex-apresentadoras infantis cantaram os maiores sucessos de suas carreiras, como Vou de Táxi (Angélica), Ilariê (Xuxa), Dedinhos e Lua de Cristal.



