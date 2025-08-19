Reprodução/Instagram Carreira da Leonor Corrêa, nova diretora do Aqui Agora

Leonor Corrêa, irmã do apresentador Fausto Silva, voltou ao SBT. A profissional foi anunciada como nova diretora do Aqui Agora, programa de renome e grande sucesso na década de 1990, que retornou à grade do canal em comemoração aos 44 anos da emissora.

O Aqui Agora vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30. Leonor terá a missão de elevar a audiência do jornalístico e colocá-lo na disputa pela vice-liderança. A contratação marca seu retorno à emissora após sete anos.





Ela esteve no canal entre 2009 e 2020, período em que assinou a direção do programa Eliana, além de escrever o remake da novela Carinha de Anjo. A profissional também foi responsável pelo roteiro da série juvenil Z4 e pela realização de uma parceria com a Disney. As informações são do colunista Flávio Ricco.

Com uma carreira longa e de sucesso na televisão, Leonor foi diretora do Domingão do Faustão por sete anos nos anos 1990, e tem passagens por afiliadas da TV Globo, além de outros projetos ligados ao jornalismo e entretenimento.

Leonor ficou juntamente com Eliana até 2012, no canal, a diretora e apresentadora enfrentaram uma verdadeira guerra por audiência aos domingos, levando a loira para a vice-liderança em audiência. Depois, a irmã de Fausto Silva deixou a atração para se dedicar a novos projetos da casa.

Faustão em alta

Em novo boletim divulgado nesta segunda-feira (18), foi confirmado que Faustão foi transferido da UTI para um apartamento no hospital.

"O paciente Fausto Silva permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e agora está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e segue em processo de reabilitação física e nutricional" , disse o hospital em nota.

O apresentador passou por um transplante de fígado no dia 6 de agosto e, no dia seguinte, 7 de agosto, por um retransplante de rim. Ambos os órgãos foram doados por um mesmo doador.

Faustão está internado desde 21 de maio, quando deu entrada no hospital com uma infecção bacteriana aguda com sepse. O quadro exigiu um rigoroso controle da infecção, além de uma reabilitação clínica prévia antes da realização dos transplantes.