Reprodução - Band TV Leo Dias na Band TV

Leo Dias, de 50 anos, contou com a ajuda de Danela Beyruti para conseguir sair do SBT sem maiores problemas. O jornalista contratado pelo "Fofocalizando" rescindiu o contrato com a emissora da família Abravanel e sequer pagou a multa de rompimento.



O vínculo contratual ainda o impedia de comandar um programa em qualquer outro canal por, pelo menos, três meses. A presidente do SBT também revogou esta decisão, o que permitiu a ida dele para a concorrente, a Band.





Na última segunda-feira (18), durante a estreia do novo "Melhor da Tarde", apresentado por ele, o jornalista detalhou como se deu a saída dele do SBT. Além disso, aproveitou para agradecer Beyruti por todo o auxílio durante esse desligamento.

"Eu preciso agradecer a Daniela Abravanel Beyruti, ela me liberou. Eu tinha uma multa de ficar três meses fora do ar, e ela falou: 'Você quer ir? Vai lá e brilha na Band'.", começou.

Em seguida, ele alegou que passar um trimestre inteiro longe das telinhas não seria uma tarefa fácil. "Daniela, muito obrigado! Eu teria que ficar três meses fora do ar, seria muito difícil para mim", admitiu.

Relembre

Em julho, Leo anunciou que sairia do SBT e deu indícios de que a nova proposta recebida por ele seria melhor, principalmente pensando no futuro e em uma possível aposentadoria.

"Eu preciso que as pessoas entendam que eu estou ficando velho, eu preciso pensar na minha aposentadoria, em dias melhores, é isso! É só um desafio novo. Meu pé continua aí, é só me gritar que eu vou, não quero perder esse elo", contou à época.