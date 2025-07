Reprodução: SBT Leo Dias em participação no Sem Censura





Leo Dias, que está afastado do SBT desde o começo de julho, está de casa nova. O jornalista decidiu deixar a emissora da família Abravanel, onde comandava o Fofocalizando e assinou contrato com a Band.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, o apresentador comunicou seu desligamento ao departamento de Superintendência de Criação e Conteúdo do SBT na tarde da última quinta-feira (24/7).





O jornalista chega ao canal do Morumbi contratado a peso de ouro para participar de diversas atrações, inclusive de uma nova versão de um programa que já foi apresentado por Marília Gabriela. Leo Dias irá comandar o Cara a Cara, programa de entrevistas exibido na emissora entre os anos 1980 e 1990, nas noites de domingo.

O veterano também fará parte do Melhor da Tarde, atração comandada por Pâmela Lucciola. Além disso, o colunista irá apresentar o Band Folia durante o carnaval.

Para essa chegada triunfal à Band, Leo Dias foi contratado com um salário de destaque: o profissional irá faturar R$ 200 mil por mês na emissora da família Saad.

Os rumores sobre a saída de Leo Dias do SBT já circulavam há algumas semanas, desde que ele deixou de apresentar o Fofocalizando, programa de fofocas do canal. Para o seu lugar, a emissora chegou a chamar a influencer Thayse Teixeira e até testou um apresentador criado por inteligência artificial.

Leo Dias em O Alvo

A última vez que Leo Dias apareceu em uma atração da família Abravanel foi no programa No Alvo. Na ocasião, o jornalista falou sobre diversos temas, inclusive sua longa batalha contra a dependência química:

"O processo de recuperação é contínuo" , disse Leo Dias com sinceridade ao programa.

Embora esteja em tratamento constante desde 2006, Leo contou que as recaídas fazem parte da caminhada. Ele revelou que está testando tratamentos alternativos para auxiliar em sua recuperação.

Na atração, o jornalista ainda revela ter se arrependido de ter dado palco para Deolane Bezerra:

"Eu me arrependo de ter dado fama pra Deolane [Bezerra]" , disse Dias.

Quando indagado sobre se algum amigo já lhe apunhalou pelas costas, Leo Dias respondeu:

"Ah, devo ter sido. Mas eu sou um cara... Eu não sou a pessoa de guardar mágoa. Um bom pedido de perdão eu consigo zerar o passado ruim, a história ruim, mas eu não me lembro, Não me lembro [...] Eu não me lembro. Juro por Deus que eu não me lembro" , disse.