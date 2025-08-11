O apresentador Marcos Mion não estará à frente do Criança Esperança 2025, projeto da TV Globo que visa ajudar crianças de todo o país. Em sua 40ª edição, marcada para o dia 27 de outubro, o programa contará com a apresentação de Xuxa, Eliana e Angélica.

A mudança faz parte de uma reestruturação dos projetos da emissora. Em 2024, Marcos Mion apresentou a atração pelo terceiro ano consecutivo.





Ao escalar Xuxa, Angélica e Eliana, o programa de 2025 aposta na nostalgia e na curiosidade do público. No Criança Esperança 2023, a reunião do trio foi muito aclamada e considerada um dos principais momentos da noite. As ex-apresentadoras infantis cantaram os maiores sucessos de suas carreiras, como Vou de Táxi (Angélica), Ilariê (Xuxa), Dedinhos e Lua de Cristal.

Na época do evento, Eliana ainda fazia parte do elenco do SBT, mas foi autorizada pela emissora a gravar o programa. Um ano depois, ela assinou contrato com a Globo. Atualmente, apresenta o programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Bela Gil, Juliette e Erika Januza.

Sobre o Criança Esperança

O Criança Esperança é um projeto social criado em 1986 pela TV Globo, em parceria com a Unesco. Seu principal objetivo é angariar doações para apoiar crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade no Brasil. As doações financiam projetos em áreas como cultura, educação e inclusão.

Todos os anos, a campanha conta com um grande show exibido na Globo para incentivar o público a contribuir. A Unesco é responsável por administrar os recursos e selecionar os projetos que serão beneficiados.

Já passaram pela atração nomes como Roberto Aragão, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Titãs, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Sandy e Júnior, Paulinho da Viola, Daniela Mercury, Demônios da Garoa, Fundo de Quintal, Elba Ramalho, Dominguinhos, Elza Soares, dentre outros artistas.

O projeto foi lançado em dezembro de 1986, no programa comemorativo dos 20 anos dos Trapalhões. Transmitido direto do Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, o especial foi comandado pelos humoristas Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias e contou com nove horas de duração.

Contou com edições especiais nos programas Xou da Xuxa, Viva o Gordo, Chuco Anysio Show e Cassino do Chacrinha. A partir daquele ano, o projeto passou a ser anual.