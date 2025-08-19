Reprodução/De Frente com a Blogueirinha/Instagram Paola Carosella fala sobre suposto romance com Henrique Fogaça





















Os rumores de que Paola Carosella e Henrique Fogaça teriam vivido um romance voltaram a circular entre os fãs do MasterChef Brasil. Mesmo após o chef ter demonstrado incômodo com as suposições, foi a vez da ex-jurada da atração falar sobre o assunto, na última segunda-feira (18), no programa De Frente com Blogueirinha, no YouTube.

"O 'Farossela' vem desde 2014. Eu vi ele agora, dois meses atrás, quando a gente gravou nesse dia e depois acho que a última vez foi em alguma festa que a gente se cruzou, algum aniversário, alguma coisa dessa" , disse a apresentadora.

"Deixa o povo imaginar, que coisa mais linda, você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos. Tem que alimentar a fantasia das pessoas porque é muita, a gente precisa" , continuou.

No entanto, Paola Carosella relembra onde conheceu o chef Henrique Fogaça, além dos comentários que ambos haviam tido um ship.

"Um dos primeiros lugares que o Fogaça trabalhou foi comigo, no mesmo restaurante. Ele veio fazer estágio comigo. Quando a gente começou a fazer o MasterChef, eu casada com Jason, meu ex-marido e ele tinha sua mulher. Eu saparei, ele também, ele casou de novo e comecei a namorar também" , revelou.

No entanto, a chef deixou claro que o que existe entre os dois é somente amizade e reforçou, inclusive, que não daria certo, sem apresentar os motivos.

"Quem nos conhece de perto sabe que nos damos muito bem, somos muito amigos, mas não daria certo" , disse.

Saída do MasterChef

A apresentadora revelou no De Frente com a Blogueirinha que sua saída do MasterChef, em 2021, foi devido ao tédio. Paola revelou querer mais desafios.

"Eu estava entediada, eu fiz durante sete anos, os dois primeiros foram difíceis. Eu tinha que aprender o que estava fazendo, eu recebi muitas críticas. Se eu dava minha opinião, era arrogante, enfim. Recebi um monte de críticas válidas, aí no terceiro, quarto e quinto ano eu me diverti muito, encontrei o tom" , contou.

Sobre a fama que possui na web de ser mandona, devido aos comentários ácidos na atração da Band, Carosella confidenciou ao público da Blogueirinha que se tratava de um personagem. E que ficava bastante mal, no início, por julgar os pratos feitos pelos participantes.

"Gosto de fazer tudo certinho, para mim como cozinheira foi muito difícil julgar comida de outra pessoa. Isso cria uma ideia de uma persona que eu não sou. Aí me diverto, me descobri na TV. Comecei a entender e me divertir. E num momento eu deixei me divertir. Foi na que a gente gravou na pandemia, eu senti que se ficasse, seria a mesma em outros, não quero ficar fazendo a mesma coisa" , finalizou.