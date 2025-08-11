Rodrigo Faro voltou à TV Globo com tudo. O apresentador, em sua estreia, surpreendeu ao abaixar as calças para mostrar um truque que usou durante a disputa: uma cueca com enchimento na parte do bumbum, para rebolar melhor na coreografia de axé apresentada no último domingo (10).

Após a apresentação do grupo, Faro revelou o truque ao público. Antes disso, Ed Gama chegou até a “conferir” o volume para entender do que se tratava. O apresentador ainda justificou o uso do acessório.





Durante os comentários, Catia Fonseca elogiava a performance de Rodrigo, mas Fernanda Paes Leme - que está em outro grupo - pegou o microfone para fazer uma “denúncia” bem-humorada:

“Estão comentando aqui que o Faro colocou uma cueca com enchimento para ficar com uma bunda maior” , disse a atriz, aos risos.

Rodrigo, então, explicou:

“Quando eu era mais novo, tive caxumba, então preciso usar uma proteção para não correr nenhum risco. E, realmente, é um artifício que eu uso há muito tempo, porque nasci com o bumbum gaveta” , brincou o ex-apresentador da Record.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o momento de Rodrigo Faro na TV Globo.

"Como não amar o Rodrigo Faro mostrando a sua cueca de enchimento no bumbum na televisão? Obrigado por esse Dança dos Famosos, Luciano" , disse um.

"Rodrigo Faro mostrando que está mesmo com uma cueca de enchimento. Ele disse que tem bunda de gaveta e por isso utiliza esse recurso pra dar uma turbinadinha" , comentou outro.

Dança dos Famosos

Um total 16 participantes foram confirmados para a temporada 2025. O super elenco marca os 20 anos da Dança dos Famosos, que foi por muitos anos comandada por Faustão, em seu Domingão. MC Livinho foi substituído por Lucas Leto.

Grandes nomes estão confirmados para o quadro como: Wanessa Camargo, Álvaro, Duda Santos, David Junior, Catia Fonseca, Fernanda Paes Leme, MC Livinho, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Gracyanne Barbosa, Allan Souza Lima, Luan Pereira, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz, Richarlison.

O quadro contará ainda com o reforço de Milton Cunha no júri técnico. O carnavalesco se junta a Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha na avaliação dos competidores.