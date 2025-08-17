Com vitalidade indizível para seus 92 anos de idade, Othon Bastos vai retornar a São Paulo em setembro para uma nova temporada de seu solo autobiográfico Não me Entrego, Não, em que passa a limpo mais de 60 anos de trajetória no cinema, teatro e na TV, tendo como um dos principais pilares sua passagem pelo movimento do cinema novo como estrela de Deus e o Diabo na Terra do Sol(1974), de Glauber Rocha (1939-1981).
Com direção e texto assinados por Flávio Marinho a partir das memórias de Bastos, Não me Entrego, Não se tornou uma das produções mais disputadas da temporada carioca e tem construído carreira de sucesso durante incansável turnê pelo Brasil. Na nova temporada, Bastos enfrentará uma plateia de mais de 800 lugares no palco do Teatro Sérgio Cardoso.
A temporada tem início no dia 25 de setembro e permanece em cartaz até o dia 05 de outubro, com sessões de quinta-feira a sábado, às 20h, e domingos às 16h. A despeito de ser um monólogo, Não me Entrego, Não põe em cena a atriz Marta Paret como parceira de cena de Bastos, funcionando como uma espécie de memória cênica para ajudar a guiar o ator ao longo da costura de suas histórias.
Já à venda, os ingressos para a (curta) temporada de duas semanas custam de R$50 (meia, balcão) a R$180 (inteira, VIP).