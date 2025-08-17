Beti NIemeyer Othon Bastos em Não me Entrego, Não

Com vitalidade indizível para seus 92 anos de idade, Othon Bastos vai retornar a São Paulo em setembro para uma nova temporada de seu solo autobiográfico Não me Entrego, Não, em que passa a limpo mais de 60 anos de trajetória no cinema, teatro e na TV, tendo como um dos principais pilares sua passagem pelo movimento do cinema novo como estrela de Deus e o Diabo na Terra do Sol(1974), de Glauber Rocha (1939-1981).



Com direção e texto assinados por Flávio Marinho a partir das memórias de Bastos, Não me Entrego, Não se tornou uma das produções mais disputadas da temporada carioca e tem construído carreira de sucesso durante incansável turnê pelo Brasil. Na nova temporada, Bastos enfrentará uma plateia de mais de 800 lugares no palco do Teatro Sérgio Cardoso.

Divulgação Othon Bastos em Deus e o Diabo na Terra do Sol



A temporada tem início no dia 25 de setembro e permanece em cartaz até o dia 05 de outubro, com sessões de quinta-feira a sábado, às 20h, e domingos às 16h. A despeito de ser um monólogo, Não me Entrego, Não põe em cena a atriz Marta Paret como parceira de cena de Bastos, funcionando como uma espécie de memória cênica para ajudar a guiar o ator ao longo da costura de suas histórias.



Já à venda, os ingressos para a (curta) temporada de duas semanas custam de R$50 (meia, balcão) a R$180 (inteira, VIP).



