Reprodução/Internet SBT marca volta do Jornal do SBT com Simone Queiroz

O SBT está nos ajustes finais para relançar o Jornal do SBT, fora do ar desde 2016. A nova fase do tradicional noticiário deve estrear no final de agosto e será exibida diariamente por volta de 0h30, antecedendo o The Noite com Danilo Gentili.

A apresentação ficará a cargo de Simone Queiroz, que será acompanhada por um segundo jornalista ainda não definido. Segundo a coluna Canal D, do jornal O Dia, a nova proposta do Jornal do SBT é diferente dos demais telejornais da emissora.

Com foco nas classes A e B, o formato será mais analítico e menos factual, apostando em debates aprofundados sobre os temas mais relevantes do dia. As edições não serão ao vivo: serão gravadas às 21h30, horas antes da exibição.

Formato reconhecido

Com estreia inicialmente prevista para 18 de agosto, o retorno dofoi adiado em uma semana para ajustes internos. A emissora ainda trabalha na escolha do segundo nome que dividirá a bancada com Simone Queiroz e deve anunciar a definição nos próximos dias. A nova fase representa mais um movimento do canal em reforçar seu jornalismo e reposicionar faixas de sua programação.

O Jornal do SBT tem uma longa trajetória na emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024). Estreou em 20 de maio de 1991 com Lillian Witte Fibe e passou por diferentes reformulações ao longo das décadas. Em 1993, foi comandado por Eliakim Araújo (1941-2016) e Leila Cordeiro, em um dos períodos de maior repercussão. Após idas e vindas, sua última exibição foi em dezembro de 2016.