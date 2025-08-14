Reprodução: RedeTV! Gaby Spanic fala sobre possível convite para A Fazenda

Conhecida mundialmente por seu trabalho em A Usurpadora (1998), Gaby Spanic falou sobre os boatos que teria sido convidada para integrar o elenco de A Fazenda 17. A atriz contestou a informação e disse não entender o envolvimento do seu nome no reality.

"Não ligaram pra mim! Eu não sei, são muitos murmúrios, fofocas sobre essas coisas, eu não sei porque", contou no programa Companhia Certa, de Ronnie Von, na RedeTV!" , desconversou a famosa.





Mesmo sem a confirmação da atriz, não se pode descartar sua participação no reality rural. Por conta de cláusulas contratuais, ela não teria permissão para revelar sua entrada no programa antes da estreia.

A Record também é bem silenciosa quando está escolhendo o seu elenco. O canal afirma que não comenta nomes de possíveis participantes antes da estreia da atração, a prática tem como objetivo trazer burburinhos com o mistério dos participantes.

Perguntada por Ronnie Von se ela esperava um grande sucesso em A Usurpadora, ao viver as irmãs gêmeas Paola e Paulina, Gaby Spanic revelou que não contava com tamanha repercussão e que ganhou até uma estátua na Indonésia.

"Eu nunca imaginei, que fosse fazer um grande sucesso mundial. A Usurpadora foi a novela mais reprisada no mundo inteiro, em Brasil, Indonésia, Emirados Árabes. E Indonésia fizeram para mim um busco" , contou.

"Tenho um projeto musical, e eu tenho uma música, um disco novo e fazer shows em diversas cidades do Brasil" , disse a atriz sobre qual projeto tem para solo brasileiro.

Quem está em A Fazenda?

O elenco do reality show ainda não foi revelado pela TV Record, mas, assim como o da protagonista de A Usurpadora, outros nomes estão circulando nas redes sociais. Rafael Cardoso é um dos mais cotados, além de Alexandre Frota, Camila Loures, Davi Brito.

A Cantora Melody, que completou recentemente 18 anos, não aceitou participar do reality show rural. Karin Hils, ex-rouge, também afirmou que foi sondada pela emissora de Edir Macedo, no entanto, recusou o convite.

"Não faz parte dos meus planos agora um reality show. Em A Fazenda não, por enquanto. Se eu fosse entrar, me bate um medo muito grande, né? Não só o julgamento das pessoas, mas o meu próprio, porque já me conheço bastante" , disse ao Portal Leo Dias.