Reprodução/Record Record avança na definição do elenco de A Fazenda 17

A Record bateu o martelo: A Fazenda 17 estreia no dia 16 de setembro. A nova temporada do reality rural terá 95 episódios e será exibida até dezembro, com novidades no formato e mudanças estratégicas na programação.

Além da tradicional exibição diária, a emissora incluirá edições aos domingos à tarde e provas reformuladas para ampliar a dinâmica do jogo. Segundo o colunista Flávio Ricco, a Record já definiu 90% do elenco e adotou medidas rígidas para evitar vazamentos.

A maioria dos contratos está assinada, e outros seguem em fase final de negociação. A lista oficial de participantes será mantida sob sigilo até a semana de estreia, como parte da estratégia para preservar o mistério e garantir impacto na divulgação.

Possíveis participantes

Entre os nomes mais cotados estão o ator Rafael Cardoso. Ele estaria com negociações avançadas com a emissora. Já Rayane Figliuzzi, influenciadora e atual namorada do cantor Belo, teria assinado contrato e participado de ações promocionais ligadas à Record.

Outros nomes que circulam nos bastidores deincluem o jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, que tem passagens por RedeTV! e TV Gazeta; o cantor MC Guimê, expulso do BBB 23; e a influenciadora Camila Loures. A emissora também sondou Fernando Sampaio, ex-A Grande Conquista, e Alexandre Frota, visto recentemente nas dependências da Record. Por outro lado, algumas negociações não avançaram, como Melody e Karin Hils, ex-integrante do Rouge.