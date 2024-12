Divulgação Gabriela Spanic

Gabriela Spanic , atriz venezuelana de 51 anos, aproveitou a passagem pelo Brasil para realizar diversos procedimentos estéticos em uma clínica local, buscando rejuvenescimento e bem-estar. Conhecida pelo papel das gêmeas Paola e Paulina na novela icônica A Usurpadora (1998), Spanic compartilhou o antes e depois das intervenções, impressionando os fãs.

Segundo informações da revista Quem, a técnica de rejuvenescimento facial utilizada na atriz inclui tratamentos como exossomos, lifting temporal com fios de PDO, preenchimento de mento e red touch no pescoço. Além disso, ela investiu em cuidados corporais, como a aplicação de colágeno no bumbum, e realizou a ninfoplastia, um procedimento a laser que rejuvenesce e corrige assimetrias na região íntima.





A ninfoplastia, que dura aproximadamente uma hora e meia, tem sido cada vez mais procurada por mulheres em busca de melhorias estéticas e funcionais nessa área. Spanic, que permanece uma figura marcante na memória dos fãs de novelas mexicanas, especialmente no Brasil, continua encantando o público com sua disposição e cuidados com a aparência.

Reprodução/Instagram Gabriela Spanic