Ary Fontoura, de 92 anos, usou o Instagram nesta quarta-feira (13) para ironizar a moda das chupetas para adultos, tendência que viralizou recentemente nas redes sociais. A febre começou na China e promete reduzir estresse, ansiedade e insônia, além de auxiliar na qualidade do sono e até ajudar a parar de fumar.
O ator surgiu com uma chupeta na boca e fez piada com a novidade. “ Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse. É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra! ”, brincou.
O acessório é vendido por pouco mais de US$ 1 (R$ 5,40, na cotação atual do dólar) e se tornou popular principalmente entre jovens. Apesar da proposta de benefícios à saúde, a ideia gerou reações diversas nas redes sociais.
Nos comentários, seguidores entraram na brincadeira. “ Falta de um lote para capinar ”, escreveu um fã. Uma mãe aproveitou para comparar com a própria rotina: “ E eu aqui lutando pra tirar a do meu bebê de 2 anos ”. Outro internauta comentou: “ O mundo acabou em 2012, isso aqui é a matrix ”. O vídeo publicado pelo ator acumula milhares de visualizações .