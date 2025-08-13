A repórter Giana Mattiazzi, da TV Bahia, afiliada da Globo, contou ter sido vítima de um assalto no bairro da Pituba, área nobre de Salvador. A jornalista disse que foi surpreendida por um jovem de bicicleta enquanto chegava na academia.“Um assunto muito triste para mim. Na segunda-feira, eu estava chegando na academia, quando um menino, parecia ter 16 ou 17 anos, passou de bicicleta atrás de mim e arrancou minha corrente”, disse Giana Mattiazzi.A jornalista da TV Bahia afirmou que, apesar de adotar cuidados diários para evitar situações de risco, acabou sendo alvo da violência. “Eu sei que isso é muito comum no bairro da Pituba, várias pessoas já passaram por isso e dessa vez fui eu", pontuou.
A repórter relatou que esqueceu de tirar a corrente. "A gente não tem o direito de esquecer de deixar a corrente em casa, eu esqueci de tirar, de esconder, e nesse dia fui eu a ‘sorteada’”, completou a contratada da afiliada da Globo.