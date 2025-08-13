Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi sofre assalto e desabafa nas redes sociais
Reprodução/Internet
Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi sofre assalto e desabafa nas redes sociais

A repórter Giana Mattiazzi, da TV Bahia, afiliada da Globo, contou ter sido vítima de um assalto no bairro da Pituba, área nobre de Salvador. A jornalista disse que foi surpreendida por um jovem de bicicleta enquanto chegava na academia.

“Um assunto muito triste para mim. Na segunda-feira, eu estava chegando na academia, quando um menino, parecia ter 16 ou 17 anos, passou de bicicleta atrás de mim e arrancou minha corrente”, disse Giana Mattiazzi.

A jornalista da TV Bahia afirmou que, apesar de adotar cuidados diários para evitar situações de risco, acabou sendo alvo da violência. “Eu sei que isso é muito comum no bairro da Pituba, várias pessoas já passaram por isso e dessa vez fui eu", pontuou.

A repórter relatou que esqueceu de tirar a corrente. "A gente não tem o direito de esquecer de deixar a corrente em casa, eu esqueci de tirar, de esconder, e nesse dia fui eu a ‘sorteada’”, completou a contratada da afiliada da Globo.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/gabriel-de-oliveira/2025-08-13/reporter-de-afiliada-da-globo-e-vitima-de-assalto-e-faz-desabafo.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!