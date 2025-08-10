Reprodução/Internet Atriz de A Usurpadora, Gabriela Spanic relembra envenenamento em set de novela

Gabriela Spanic, eternizada no papel das gêmeas Paola e Paulina na novela A Usurpadora(1998), revelou que sobreviveu a duas tentativas de homicídio. Uma delas ocorreu durante as gravações de A Dona(2010).

Em entrevista ao programa The Noite, a estrela contou que, na época, passou a sentir sintomas estranhos, como baixa temperatura corporal, coriza e visão turva. S egundo ela, esses sinais eram provocados por doses diárias de sulfato de amônio, substância usada como fertilizante agrícola.

“Tentaram me matar com veneno na comida, pouco a pouco. Todos os dias, com pequenas doses. Eu me sentia muito mal, com a temperatura do corpo baixa, coriza e visão turva“, disse a artista.

revelou que não foi a única afetada: familiares e um membro de sua equipe também apresentaram sintomas. “Eu chegava para gravar a novela e quando fazia as cenas, eu desmaiava. Eu não aguentava porque o meu corpo estava muito envenenado, tinha olheiras… Foi uma coisa assustadora“, relembrou.

“Tem muitas coisas que eu penso, mas não posso falar. Eu quero continuar viva. Isso pode ter sido por inveja, não sei, por causa de muitas coisas. Não dá pra entender tanta maldade, eu nunca mexi com ninguém, estava interpretando uma personagem famosa, ganhei prêmios e, de repente, aconteceu isso“, disse a atriz de

A pessoa foi condenada a oito anos de prisão, mas cumpriu apenas dois anos e meio antes de ser liberada. “Uma pessoa da própria novela a ajudou, mas eu não posso falar quem é”, disse. Segundo a imprensa, a suposta mandante do envenenamento é María Celeste Fernandez Babio, ex-assistente pessoal da atriz.